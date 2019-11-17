Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'den istifa etti
Serinhisar ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'nden istifa ettiğini bildirdi.
GÜNDEM 17.11.2019, 15:49
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'nden istifa ettiğini bildirdi.
Hüseyin Gemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istifasını CHP İlçe Başkanlığına teslim ettiğini söyledi.
Gemi, "Gördüğüm lüzum üzerine partim Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum. Gerekçelerini daha sonra açıklayacağım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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