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Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'den istifa etti

Serinhisar ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'nden istifa ettiğini bildirdi.

GÜNDEM 17.11.2019, 15:49
Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'den istifa etti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'nden istifa ettiğini bildirdi.

Hüseyin Gemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istifasını CHP İlçe Başkanlığına teslim ettiğini söyledi.

Gemi, "Gördüğüm lüzum üzerine partim Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum. Gerekçelerini daha sonra açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#denizli
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