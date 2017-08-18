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Serviste unutulduğu için ölen çocuğun okul müdürü tutuklandı

İzmir'de, okul servisinde unutulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin özel anaokulunun müdürü tutuklandı.

Serviste unutulduğu için ölen çocuğun okul müdürü tutuklandı

İzmir'de, okul servisi minibüsünde unutulduktan sonra hastanede hayatını kaybeden çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan özel anaokulunun müdürü Yurdagül İşgören tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Ağustos'ta kreşe ait servis aracında unutulmasının ardından hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan anaokulunun müdürü İşgören ile servis görevlisi D.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan İşgören tutuklandı. Daha önce de ifadesi alınıp salıverilen ancak savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan D.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #alper sakin
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