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Sevan Nişanyan firar etti

Yazar Sevan Nişanyan cezaevinden firar ederek yurt dışına çıktı. Nişanyan firarını, sosyal medya hesaplarından, “Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına” paylaşımı ile duyurdu.

Sevan Nişanyan firar etti

Sevan Nişanyan, Şirince’de SİT alanındaki arazide iki kez mühürlenmesine rağmen ev yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Nişanyan aleyhinde kesinleşen cezalar, mühür bozma ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçlarından dokuz ayrı dosyadan oluşuyordu. 

 Firar ettiğini attığı Tweet'le duyuran Nişanyan Habertürk'e verdiği demeçle firar ettigini doğruladı ancak ne zaman ve nasıl firar ettiğiyle ilgili bilgi vermeyeceğini soyledi.

 

Etiketler; #Sevan Nişanyan #SİT #firar
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