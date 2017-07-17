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Sevan Nişanyan için yakalama kararı

İzmir Şirince’de sit alanındaki arazide inşaat yapma ve mühür bozma suçlarından 17 yıl hapis cezasına çarptırılan yazar Sevan Nişanyan, cuma günü 1 hafta izne ayrıldığı İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim olmadı.

Sevan Nişanyan için yakalama kararı

48 saat yasal süre içinde kuruma teslim olmayan Nişanyan’ın dün sabah 09.00’dan itibaren firari sayıldığı ve yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Nişanyan, teslim olması gereken cuma günü Twitter’daki profil fotoğrafına uçan beyaz bir kuş koymuş ve “Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına” mesajını paylaşmıştı.

Yurtdışına kaçmış olabileceği değerlendirilen Nişanyan’a Hürriyet telefonla ulaşmıştı. Nişanyan telefonda yurtdışı ya da yurtiçinde bulunup bulunmadığı ile ilgili soruları yorumsuz bırakmış, “Yurtdışında da olabilirim yurtiçinde de. Ya da gidebilirim de. 48 saat beklemeye gerek yok beni şimdiden firari kabul edebilirler” demişti./Hürriyet

Etiketler; #gazetehaberleri #firar #Sevan Nişanyan
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