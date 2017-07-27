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Sevan Nişanyan'ın nereye kaçtığı belli oldu

Foça Cezaevi'nden izinli olarak çıktıktan geri dönmeyen ve Twitter'dan ''Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına'' yazan Nişanyan'ın Yunanistan'da olduğu ortaya çıktı.

Sevan Nişanyan'ın nereye kaçtığı belli oldu

İzmir Şirince'de SİT alanına yaptığı imara aykırı inşaat nedeniyle tutuklanan Sevan Nişanyan'a 21 yıl hapis cezası verilmişti.

Nişanyan, iki hafta önce tutuklu olduğu Foça Cezaevi'nden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha geri dönmemişti.

Twitter'dan ''Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına'' yazan Nişanyan'ın yurtdışına kaçtığı tahmin ediliyordu.

Dün akşam Nişanyan, yine sosyal medya hesabından bu kez Yunanistan'a siyasi sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı. Kapak fotoğrafını uçan kuştan Atina'da bulunan Akropolis fotoğrafı ile değiştiren Nişanyan, ''Yunanistan'a siyasi iltica başvurusunda bulunduk, ikamet kartımı aldık'' mesajı yazdı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Sevan Nişanyan #Foça Cezaevi #twitter
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