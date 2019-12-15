Sevinçlerini dans ederek gösterdiler

Böyle karşılandılar, çok mutlu oldular. Sevinçlerini en iyi bildikleri yöntemle, dans ile ifade ettiler.

Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu Masaka Kids Africana, İstanbul'a geldi.

Çeşitli etkinliklere katılacak küçüklere, İstanbul Havalimanında sürpriz karşılama yapıldı. Çocuklar, İngilizce olarak " İstanbul sizinle dans edecek. Hoşgeldin Masaka Kids African" yazlı pankartla karşılandılar.

Uganda'da bir köyde yaşayan yetim ve öksüz çocukların oluşturduğu dans vidosu, sosyla medya üzerinden milyonlara ulaştı.

Enerjileri ve gülümsemeleri ile herkesin sevgilisi olan Masaka Kids Africana grubunun üyeleri, kendilerine şöhreti getiren danslarını sergilemek üzere İstanbul'a geldi.

"Masaka Kids Africana" İstanbul'da çeşitli etkinliklere katılacak. 21 Aralık'ta "Büyük Taksim Sokak Etkinliği" kapsamında Taksim Meydanında gösteri düzenlenecek.



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