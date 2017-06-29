Kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Alnıdelik'in Samsun'un Havza ilçesindeki babaevinde hüzün var

Kilis'te sivil askeri araçla kamyonun çarpışması sonucu şehit olan Piyade Astsubay Şevket Alnıdelik'in Samsun'un Havza ilçesindeki babaevinde yas var.



Kilis-Elbeyli karayolunun 18. kilometresindeki kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan 30 yaşındaki Alnıdelik'in şehadet haberi, Doğançayır Mahallesi'nde yaşayan aileye ulaştırıldı.

Kazada oğullarının yaralandığını öğrendikten sonra Kilis'e gitmek için hazırlanan baba Akif ile anne Aysel Alnıdelik'e acı haber, Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Murat Özdemir, Belediye Başkanı Murat İkiz ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Kumkayır tarafından verildi.

Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Evin önünde müftülük görevlilerince Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Burada taziyeleri kabul eden baba Alnıdelik, yetkililer ve yakınlarınca teskin edilmeye çalışıldı.

Bekar olan Piyade Astsubay Alnıdelik'in geçici görevle Kilis'te bulunduğu, ağabeyinin de Ankara Jandarma Komutanlığında astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şehit askerin cenazesinin, sabah Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından uçakla Merzifon Havaalanına gönderileceği, buradan da karayoluyla Havza'ya getirilerek toprağa verileceği belirtildi.

Kilis'te askeri araçla kamyonun çarpıştığı kazada, askeri araçta bulunan Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay (29) olay yerinde, Piyade Astsubay Şevket Anlıbelik ise kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesindeki şehit olmuştu. Kazada kamyonda bulunan Mehmet Ünal, Deniz, Mehmet ve Ahmet Temizkan da yaralanmıştı.