Normalin on dereceye kadar üzerinde seyreden sıcaklıklar güney ve güneydoğu Avrupa'yı vurdu. Bu sıcaklık dalgasının Türkiye’yi de etkisi altına alması bekleniyor

Aşırı sıcaklar nedeniyle şu ana kadar en az dokuz kişi yaşamını yitirirken yetkililer halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.



‘Lucifer’ (Şeytan) adı verilen sıcak hava dalgası İtalya’nın bir bölümü ile Balkan Yarımadası’nın batısında etkili olmaya devam ediyor.



Birçok ülkede sıcaklar normallerinden 10 derece daha yükselerek 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Bu sıcaklık dalgasının Türkiye’yi de etkisi altına alması bekleniyor.



Avrupa vatandaşlarını olağan üstü hava durumlarında uyarma görevi ile kurulan Euroalarm 10 ülke için olağanüstü hava koşulları nedeniyle kırmızı alarm verdi.



Kırmızı alarm verilen ülkeler İtalya, İsviçre, Slovenya, Montenegro, Bosna-Hercegovina, Sırbistan, Macaristan, Polonya ve Romanya olarak açıklandı.



Kırmızı alarm, aşırı sıcakların ‘‘büyük materyal yıkımı ile insanlar ve hayvanlar için tehlikeli’’ olabileceği anlamına geliyor.



Bu yaz daha önce aşırı sıcakların neden olduğu İtalya, Fransa ve Hırvatistan’daki orman yangınlarının ardında şimdi de Arnavutluk’ta devam eden 75 orman yangınında 300 itfaiyeci söndürme çalışmalarına katılıyor.



Aşırı sıcakların önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenirken yetkililer ve sağlık kuruluşları turistlerden ve vatandaşlardan günün en sıcak saatleri 10.00-17.00 arasında evlerinden çıkmamalarını, bol sıvı almalarını ve fiziksel aktivitelerden uzak durmaları konusunda uyarıyor.



ulusal.com.tr