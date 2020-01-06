Sibel Ünli'nin ailesi konuştu

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli’den haber alamayan ailesi 2 gün önce polise kayıp ilanında bulundu. Polislerin üniversiteli genç öğrenciyi bulmak için başlattığı çalışmada Ünli'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Ünli, 7 Kasım'da yaptığı paylaşımda da "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var" demiş, yeni yıl dileğine ise 'iş bulmak' yazmıştı.

Bir diğer tweetinde ise “Gidecek yerim yok, yaşanmaya değer bir hayatım da" paylaşımını yaptı.

Ünli'nin ekonomik sebepler yüzünden intihar ettiği düşünülüyordu. Taziyeleri kabul eden baba Zeki Ünli ve ağabeyi Aydın Ünli konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Baba Ünli kızının ekonomik nedenrle intihar etmediğini söyledi.

Abi Aydın Ünli ise "bu açıklamayı yapmak zorunda olduğumu için üzgünüz" dedi.

Aydın Ünli, kardeşinin ilk intihar girişimi olmadığını ve psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.



ulusal.com.tr