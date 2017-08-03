İstanbul'da nemle birlikte yarın hissedilen sıcaklık 37 dereceye ulaşacak. Sıcak ve bunaltıcı havanın 6 gün boyunca etkisini sürdürmesini bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da 5 günlük hava durumu

İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, artmaya devam edecek.



Parçalı bulutlu havanın güneşli hale gelmesi ve rüzgar hızının düşmesiyle ve nemle birlikte yarın hissedilen sıcaklık 35 dereceye ulaşacak.



GÜN GÜN HAVA SICAKLIĞI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da 4 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının en düşük 23, en yüksek 33 derece, 5 Ağustos Cumartesi günü en düşük 24 en yüksek 34 derece, 6 Ağustos Pazar günü en düşük 24 en yüksek 34, 7 Ağustos Pazartesi günü en düşük 24 en yüksek 35 derece, 8 Ağustos Salı günü de en düşük 24 en yüksek 33 derece olacağı tahmin ediliyor.



Ayrıca, Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:



Uzun yıllar Ağustos ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 30 derece olan İstanbul ilimizde önümüzdeki hafta sonuna kadar en yüksek hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında (29-32 dereceler arasında) olacağı ancak 4 Ağustos Cuma gününden itibaren normallerinin üzerine çıkarak 35 dereceye kadar ulaşabileceği tahmin edilmektedir. İstanbul’da 1 ve 2 Ağustos günleri rüzgarın kuzeydoğu yönünden (poyraz) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği de beklenmektedir.



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