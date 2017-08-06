Gündüz durum buydu. Peki İstanbul'da gece nasıldı? Sıcakta evde duramayan yurttaşlar soluğu sahil kenarlarında aldı. Bazıları mangal yakıp piknik yaparken bazıları da gece olmasına rağmen serinlemek için kendini denize attı.

İstanbul'da muson sıcakları etkisini sürdürüyor..



Aşırı sıcak ve yoğun nem nedeniyle vatandaşlar ne gündüz ne de gece evde duramıyor..



Akşam saatlerinde termometreler 26 dereceyi gösterse de hissedilen sıcaklık daha fazlaydı..



Sıcaktan bunalan İstanbullular da soluğu parklarda ve sahil kenarlarında aldı.



Zeytinburnu sahili İstanbulluların önemli serinleme mekanlarından biri oldu.



Gece vakti sahili dolduran vatandaşlardan bazıları mangal yakıp piknik yaptı.



Bazıları da gece olmasına rağmen serinlemek için denize kendini denize attı.





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