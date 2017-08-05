1 Ekim'de açılacak Meclis'in öncelikli gündemi Meclis İçtüzüğünün yeniden yazılması ve başkanlık için gerekli uyum yasaları olacak. Eylül ayı ortasında Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın partilerde İçtüzük uzlaşı komisyonu kurulması için davet göndereceği öğrenildi. Söz konusu komisyonun uyum yasalarına ilişkin de çalışma yapabileceği ifade ediliyor

AKP, geçen hafta değişen Meclis İçtüzüğünü sıfırdan yazmak için hareke geçiyor.



Milliyetin haberine göre, 1 Ekim'de açılacak Meclis iki önemli konu için mesai yapacak. Buna göre ilk gündem Meclis İçtüzüğünün sil baştan yazılması, ikinci ise başkanlık için gerekli uyum yasalarının çıkartılması.



Bu kapsamda Ekim ayında çalışmalara başlaya bilmesi için Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın partilerde İçtüzük uzlaşı komisyonu kurulması davet göndereceği belirtildi.



Yapılacak ilk genel seçimden sonra uygulamaya koyulması için hazırlanacak İçtüzük için Kahraman, partilerden komisyona üye vermelerini isteyecek.



Komisyon kurulmasına CHP ve PKK'nın siyasal uzantısı HDP'den olumsuz yanıt gelmesi durumunda AKP'nin, MHP ile yola devam etmeyi hedeflediği kaydedildi.



Kurulacak olası komisyonun uyum yasalarına ilişkin de çalışma yapabileceği ifade ediliyor.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçtüzük değişiklik teklifi Meclis'te kabul edildikten sonra yaptığı açıklamasında uyum yasaları için de makul ölçüde katkı sunacaklarını söylemişti.



ulusal.com.tr