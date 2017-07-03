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Siirt kırsalında terör örgütüne hava harekatı
Siirt kırsalında terör örgütüne hava harekatı

Siirt kırsalında terör örgütüne hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Siirt'in Pervari kırsalında düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait iki depo ve bir barınma alanı kullanılamaz hale getirildi.

Siirt kırsalında terör örgütüne hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Siirt'in Pervari kırsalında düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait iki depo ve bir barınma alanı kullanılamaz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Siirt'in Pervari kırsalında icra edilen hava harekatı kapsamında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile terör örgütü mensuplarınca saldırı amacıyla kullanıldığı tespit edilen iki depo ve bir barınma alanı, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından imha edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü. 


Kaynak: AA
Etiketler; #tsk #siirt #Pervari #hava harekatı #genelkurmay başkanlığı #bombalama
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