Siirt merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan ve soruşturmanın yürütüldüğü Siirt'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Siirt merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
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