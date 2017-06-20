Siirt merkezli İstanbul ve Manisa'da gerçekleştirilen çeşitli suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı

Siirt merkezli İstanbul ve Manisa'da çeşitli suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 29 kişi yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek, tarihi eser kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, rüşvete aracılık etmek, yağmaya teşebbüs, rüşvet, mühürde sahtecilik, resmi belgeyi yok etmek veya gizlemek, nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak" suçlarına yönelik 1 yıl süren çalışma yapıldığı belirtildi.



Değişik tarihlerde yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda başkasının yerine joker eleman olarak ehliyet sınavına girilmesiyle 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edilen açıklamada, suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik Siirt, İstanbul ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 30 kişinden 29'unun yakalandığı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.



Operasyonda, şüphelilerin ikamet ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği ve mühimmatı, 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 107 bin 850 lira, 10 kilo 500 gram eroin, 83 gram metamfetamin, 28 gram esrar, 249 kaçak cep telefonu, 386 uyuşturucu hap, 44 gram bonzai, 5 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya, çok sayıda sahte engelli raporu ve başkalarına ait kimlik ile kimlik fotokopileri ele geçirildi.



Açıklamada, ayrıca "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin yakalandığı bildirildi.