Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu beş terörist terörist etkisiz hâle getirildi.

23 Haziran 2017 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) patlatılması sonucu 3 asker yaralandı. Yaralanan askerler hastanede tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bir asker kurtarılamayarak şehit oldu.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan bilgilendirmede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.



23 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE MEYDANA GELEN YURTİÇİ OLAYLAR



Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu beş terörist terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonda bir adet M-16 piyade tüfeği, 81 adet fişeği, dört adet kalaşnikof piyade tüfeği, 165 adet fişeği, bir adet el telsizi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonda askeri birliklere silahlı saldırı hazırlığında oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen topçu atışları sonucunda iki terörist etkisiz hâle getirildi.



22 Haziran 2017 tarihinde, Bitlis'in Tatvan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, altı ayrı noktada toprağa gömülü bidonlar içerisinde bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 219 adet fişeği, 20 adet el bombası, dört adet roketatar mühimmatı, sekiz adet el yapımı patlayıcı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi, bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 16 işbirlikçi şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Van'ın Erciş ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bombalı araçla saldırıda kullanılacağı tespit edilen çalıntı plakalı bir araç ele geçirildi.



ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER MUHAMMED BOZARSLAN-30 OPERASYONU



8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında; Bitlis'in Tatvan ilçesi Çavuşlar, Anadere köyleri bölgesinde; 20 Haziran 2017 tarihinde “Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-30 Operasyonu” başladı.



Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen operasyon kapsamında yapılan arama şunlar ele geçirildi:



- 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği,

- 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü,

- 1 adet HK-33 şarjörü,

- 219 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı,

- 3 adet anti tank RPG-7 roket mühimmatı

- 4 adet RPG-7 roket sevk fişeği,

- 1 adet anti personel RPG-7 roket mühimmatı

- 19 adet el bombası,

- 8 adet basma düzenekli EYP düzeneği,

- 6 adet hazırlanmış bant bloğu,

- 19 adet bantlı mat parçası

- 2 adet el telsizi

- 1 adet batarya şarj aleti,

- 37 adet örgütsel kitap,

- 1200 metre kablo,

- 1 adet fotoğraf makinası,

- 1 adet dürbün ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi.



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