Siirt'te 17 şehit için anma töreni düzenlendi
Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker için anma programı düzenlendi. Kahraman Mehmetçikler için dualar edildi.
GÜNDEM 10.11.2019, 15:41
Helikopter kazasında şehit olan askerler unutulmadı. 17 kahraman asker anıldı.
10 Kasım 2012 tarihinde operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması kaza yaşanmıştı.
Şehit olan askerler için Siirt İl Jandarma Komutanlığındaki Dadaşlar Şehitler Anıtı önünde tören yapıldı.
Kazada şehit olan askerler arasında bulunan Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in eşi Hatice Güneş, eşinin şehadetinden 3 ay sonra dünyaya gelen kızı İrem ile törene katıldı.
Saygı duruşunun ardından dualar edildi. Ardından Dadaşlar Şehitler Anıtı ziyaret edildi.
ulusal.com.tr
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