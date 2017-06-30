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Siirt'te 23 terörist etkisiz hale getirildi

Pervari ilçesinde düzenlenen "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01" operasyonu kapsamında 23 terörist etkisiz hale getirildi, 9 terörist teslim oldu

Siirt'te 23 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesinin Yazlıca Herekol Dağı'nda 12 Haziran'da başlayan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01" operasyonunun devam ettiği bildirildi.

Operasyon kapsamında Yazlıca Herekol Dağı bölgesinde yerli insansız hava aracı ile tespit edilen ve 8-10 kişi olduğu değerlendirilen teröristlere yönelik 2 F-16 ile hava harekatı düzenlendiği belirtilen açıklamada, askeri birliklere saldırı hazırlığında bulunan 9 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

57 sığınak ve depo olarak kullanılan mağaranın da imha edildiği bildirilen açıklamada, şimdiye kadar RPG-7 silahı, 2 M-16 piyade tüfeği, 2 PKMS makineli tüfek, Ak-47 kaleşnikof, Doçka ağır makineli tüfek, 23 el bombası, 3 telsiz, 15 el yapımı patlayıcı düzeneği ile yapımında kullanılan 412 tüp, yaklaşık 35 ton erzak ve yaşam malzemesi, çok sayıda mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, 18 gündür havadan ve karadan devam eden operasyonda şimdiye kadar 23 teröristin etkisiz hale getirildiği, teslim olan 4'ü kadın 9 teröristin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #siirt #operasyon
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