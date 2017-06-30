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Siirt'te 9 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt Pervari bölgesine icra edilen hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'te 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Siirt Pervari bölgesine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.

Bugün sabah saatlerinde Siirt Pervari bölgesinde operasyon icra eden askeri birliklere saldırı hazırlığında oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen teröristlere Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Harekatta iki korugan ve bir silah mevzii imha edildiği belirtilirken, 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Bu arada görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #terörist #siirt
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