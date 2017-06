Siirt'in Eruh ilçesinde bazı yerlerdeki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması 15 gün uzatıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Eruh ilçesi Dağdöşü Jandarma Karakol Komutanlığının doğusu Kelusta Tepe mevkisi ile Bağgöze Jandarma Karakol Komutanlığının kuzeyi Heliz Deresi mevkisinin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği ve uygulamanın 15 gün süreyle uzatıldığı bildirildi.



Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletin terör tehdidi ile saldırılarından korunması, bölgede emniyet ve asayişin temin edilmesi amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.



Açıklamada, "Söz konusu bölge, milli güvenlik ile kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlar ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemesi açısından 23 Haziran-7 Temmuz'da 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmesi yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.