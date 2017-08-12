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Siirt'te 'grup sorumlusu' terörist öldürüldü

Siirt'te Eruh-Görendoruk köyü kırsalında yapılan operasyonda 'grup sorumlusu' olduğu değerlendirilen bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Siirt'te 'grup sorumlusu' terörist öldürüldü

Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında yapılan terör operasyonlarında bölgedeki teröristlerin ‘grup sorumlusu’ öldürüldü.

Olay yerinde bir adet M16 piyade tüfeği, bu silaha ait mermi ve şarjörler, el bombası, şemsiye ve gıda maddeleriyle diğer yaşam malzemeleri bulundu.

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eruh-Görendoruk köyü kırsalında yapılan operasyonda “Gurup Sorumlusu”olduğu değerlendirilen (1) bir terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:

12 Ağustos 2017 tarihinde 10.45 sularında Siirt ili Eruh ilçesinde icra edilen “Şht.GK Abdurrahman DÜNDAR-03” operasyonu kapsamında Görendoruk Köyü kırsalında bir grup bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu ile çıkan çatışmada bir BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş bir adet M-16 P.Tf. ele geçirilmiştir, bölgede operasyon devam etmektedir

ulusal.com.tr

Etiketler; #terörist #eruh #siirt
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