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Siirt'te PKK'lı teröristler böyle teslim oldu

Komandolar tarafından Siirt kırsalında devam eden operasyonda 3 PKK'lı teröristin teslim olma görüntüleri ortaya çıktı. Askerler, "Size zarar gelmeyecek biz devletiz, eşkıya değiliz" sözleriyle teröristleri ikna edip, teslim aldı.

Köşeye sıkıştırılan PKK'lı teröristler teslim oldu. Yer, Siirt'in Herekol Dağı Bölgesi...

Operasyon sırasında teslim olan 3 PKK'lının görüntüleri basına servis edildi.

Arazi aramasında 3 terörist kayalık alanda sıkıştırıldı. Askerler, teröristlere teslim olma çağrısında bulundu.

Çağrılarda sürekli örgüt mensuplarına zarar verilmeyeceği vurgulandı. Zira PKK'lılar, örgüt üyelerinin kaçtığı takdirde askerlerin onlara zarar vereceği propagandasını yapıyordu.

İkna edilen PKK'lıl teröristler, askere teslim oldu.

Operayson kapsamında bölgede son bir haftada 9 terörist sağ ele geçirilirken 4 terörist de etkisiz hale getirildi.

Bölgede örgüt üyelerine ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Komandolar, bulunan mağaradaki silahları tek tek çıkardı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #siirt #pkk #terörist
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