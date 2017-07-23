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Siirt'teki FETÖ davasında 320 sanık hakim karşısına çıkacak

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan 110'u tutuklu 320 eski asker, yarın hakim karşısına çıkacak.

Siirt'teki FETÖ davasında 320 sanık hakim karşısına çıkacak

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 320 eski askerin yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın yapılacak.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında açılan davaların görüleceği adliye sarayındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nun 228 kişilik mahkeme salonuna dönüştürüldü.
Yeni düzenlenen duruşma salonu, basın mensuplarına tanıtıldı.
Salonda mahkeme heyetinin bulunacağı kürsünün yanı sıra 228 sanık kapasiteli bölüm ile avukatların da yer alacağı bölümler hazırlandı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin (SEGBİS) kurulumunun tamamlandığı salona giriş ve çıkışlar için de gerekli çalışmalar tamamlandı.
Polis ve jandarmanın güvenlik önlemi alacağı mahkemenin bahçesinde izleyici ve güvenlik güçleri için ayrı bölümler, sağlık kabinleri ve seyyar tuvaletler kuruldu.
Konferans salonundan dönüştürülen mahkemede yarın, 15 Temmuz gecesi Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 110'u tutuklu 320 eski askerin yargılanacağı ilk duruşma yapılacak.
Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkilitlioğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Cehreli'nin de aralarında bulunduğu askerler, "Anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç ve silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından hakim karşısına çıkacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #siirt #fetö
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