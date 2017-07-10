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Siirt'teki operasyonda 25 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu"nda, 11'i sağ 25 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Siirt'teki operasyonda 25 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak'ta konuşlu Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesine bağlı Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde başlatılan  "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu"nun sürdüğü belirtildi.

Operasyonda teslim olan, beş mahkeme tarafından silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan sözde Besta cephesi takım komutanı teröristin İçişleri Bakanlığının "Aranan terörist" listesinde gri kategoride yer aldığı anımsatıldı.

"Örgütün çözülme süreci devam etmektedir"
Teslim olan teröristin, ilk ifadesinde, teslim olan diğer teröristlere yönelik haberleri radyodan dinlediğini, bunlardan etkilendiğini, teslim olan teröristlerin öldürüldüğüne yönelik propagandaya inanmadığı için devlete sığındığını ve örgütün zulmünden kaçtığını beyan ettiği belirtilen açıklamada, "Operasyonlarda bugüne kadar 11’i sağ, 14’ü ölü olmak üzere toplam 25 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde terör örgütünün çözülme süreci devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Pervari'nin Doğanköy Tabur Komutanlığı yakınlarına tespit edilen el yapımı patlayıcılar, alınan güvenlik önlemlerinin ardından imha edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #siirt #pkk
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