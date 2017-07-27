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Siirt'teki terör operasyonunda bir asker ve bir korucu yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir asker ve bir güvenlik korucusu yaralandı.

Siirt'teki terör operasyonunda bir asker ve bir korucu yaralandı

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Pervari ilçesine bağlı Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu" sürüyor.
Hava destekli devam eden operasyonda, Ayvatepe mevkisinde teröristlerin açtığı ateş sonucu bir uzman çavuş ve bir güvenlik korucusu yaralandı.
Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vali Atik'ten yaralılara ziyaret
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay ile yaralıları hastanede ziyaret etti.
Yaralıların durumuyla ilgili Başhekim Muzaffer Aslan'dan bilgi alan Atik, daha sonra yaralıların yanına giderek kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #siirt
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