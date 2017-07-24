FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan 110'u tutuklu 320 eski asker, hakim karşısına çıktı.

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsüsırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 110'u tutuklu 320 eski askerin yargılanacağı davanın ilk duruşması başladı.



Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye sarayındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.



Jandarma eşliğinde sırayla mahkeme salonuna alınan sanıklara, bahçe dışında bekleyen vatandaşlar tepki göstererek "İdam isteriz" sloganları attı. 15 Temmuz gecesi Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan askerlere karşı çıkanların da aralarında bulunduğu grup ile sanık yakınları arasında tartışma yaşandı.



Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkilitlioğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Cehreli'nin de aralarında bulunduğu askerler, "Anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç ve silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından hakim karşısına çıktı.