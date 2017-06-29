"Kamu hizmetlerini yürütürken önceliğimiz vatandaş odaklı kamu hizmetinin sunulmasıdır. Bir taraftan vatandaşımıza hizmet ederken, diğer taraftan bölücü unsurlarla da mücadele de çok etkin bir şekilde sürecek"

Valiler Kararnamesi ile Siirt Valiliği'ne atanan Ali Fuat Atik, "Kamu hizmetlerini yürütürken önceliğimiz vatandaş odaklı kamu hizmetinin sunulmasıdır. Bir taraftan vatandaşımıza hizmet ederken, diğer taraftan bölücü unsurlarla da mücadele de çok etkin bir şekilde sürecek." dedi.



Çanakkale'ye bağlı Ezine Kaymakamlığından Siirt Valili'ği görevine atanan Atik, Erzurum'dan karayoluyla geldiği Siirt'te, resmi törenle karşılandı.



Şeref defterini imzalamasının ardından, gazetecilere açıklamalarda bulunan Atik, bugün itibarıyla Siirt Valisi olarak göreve başladığını bildirdi.

Atik, "Beni bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer Bakanlar Kurulu üyelerimize şükranlarımı arz ediyorum." ifadesini kullandı.

Siirt'in farklı kültürlerin bir arada huzur içerisinde yaşadığı, Türkiye'nin güzel şehirlerinden biri olduğunu aktaran Atik, şöyle konuştu:

"İnşallah biz de bizden önce görev yapan devlet büyüklerimizin bıraktığı yerden güzelliklere yeni güzelliklere ekleyerek Siirtimizi hak ettiği noktalara çalışma arkadaşlarımla beraber getireceğiz. Tabii biz kamu hizmetlerini yürütürken önceliğimiz vatandaş odaklı kamu hizmetinin sunulmasıdır. Bir taraftan vatandaşımıza hizmet ederken, diğer taraftan bölücü unsurlarla da mücadele de çok etkin bir şekilde sürecek. Ben Siirt'in tüm dinamikleriyle tarımdan turizme bütün alanlarda gelişmesi ve kalkınması için elimden geleni yapacağım."