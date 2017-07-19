İstanbul Silivri'de sel suyu çelidi, geriye çamur yığınları kaldı. Selin hasarı büyük, 200 evi su bastı.
Vatandaş isyan etti. "Bir değil iki değil" dedi, önlem alınmadığını söyledi.
İstanbul Silivri'de İitfaiye, İSKİ ve Belediye ekipleri gece boyunca çalıştı. Vidanjörler sabaha kadar ev, bahçe ve sokaklardan su boşalattı.
Yağmur suları tahliye edildikten sonra ise geriye çamur deryası kaldı.
Evleri hasar gören vatandaşlar geceyi çevredeki otellerde geçirdi.
Hava aydınlanınca hasarın boyutu ortaya çıktı. 200 evi su bastığı tespit edildi.
Yetkililer vatandaşın evine girmemesini istedi. Mecbur kalınırsa da maske ve eldiven kullanılması, çizme giyilmesi konusunda uyardı.
ulusal.com.tr
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