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Silivri Cezaevinde açık görüş

Silivri Cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara Ramazan Bayramı dolayısıyla birinci dereceden yakınlarıyla açık görüş izni verildi

Silivri Cezaevinde açık görüş

Silivri Cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara Ramazan Bayramının 2'nci gününde birinci dereceden yakınlarıyla açık görüş izni verildi.

Hükümlü ve tutukluların birinci dereceden yakınları sabah 09:00'dan itibaren açık görüşün yapılacağı Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki cezaevi önünde toplandı. Kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından içeri alınan hükümlü ve tutuklu yakınları görüş salonlarına girdi.

Açık görüşe katılan tutuklu ve hükümlü yakınlarının cezaevine herhangi bir gıda maddesi sokmasına izin verilmedi.

Görüşmelere tutuklu ve hükümlülerin birinci derece yakınları ile savcılıktan özel izin almış kişiler katılabiliyor. 09.00 ile 17.00 arasında yapılan açık görüş bir saat sürüyor. Disiplin cezası almamış bütün tutuklular açık görüşten faydalanabiliyor.
Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş izni verilmesiyle İstanbul dışından da çok sayıda ilden görüşmeye gelen yakınların olduğu görüldü.
Bugün başlayan açık görüşün 30 Haziran saat 17.00'ye kadar süreceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #silivri cezaevi #Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi #ramazan bayramı #hükümlü ve tutuklu #Açık görüş
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