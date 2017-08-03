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Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atama yapıldı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Taner Ertürk atandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atama yapıldı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Taner Ertürk atandı.

İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın ölü bulunmasının ardından, bu göreve 3. Sınıf Emniyet Müdürü Taner Ertürk'ün atandığı öğrenildi.

Ertürk'ün göreve başladığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #silivri #Taner Ertürk
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