Sinan Aygün'ün iddiaları sonrası müfettiş görevlendirildi

Ankara'daki TOGO İkiz Kuleleri tartışmalarının ardından İçişleri Bakanlığı olaya el koydu.

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün ve Ankara Büyükeşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş arasındaki TOGO Kuleleri tartışması büyüyor. Aygün, CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve Mansur Yavaş hakkında 25 milyon lira rüşvet istediği iddiası ile suç duyurusunda bulunmuştu.

Belediye ise Aygün’ün ilk mahkeme kararını uygulanmaması nedeniyle 570 milyon lira haksız menfaat elde ettiğini savundu. İçişleri Bakanlığı da Aygün tarafından ortaya atılan iddiaları araştırmak üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Suç duyurusunda bulunan CHP eski milletvekili Aygün, rüşvet konusu ile ilgili görüntü ve kayıtları ‘gizlilik kararı’ sebebiyle kamuoyuyla paylaşamadığını söyledi. Elinde olduğunu iddia ettiği delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edeceğini açıkladı.

ulusal.com.tr