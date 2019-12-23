Sinan Aygün ve Mansur Yavaş'ın 'rüşvet' kavgasında son durum

CHP yönetimi parti içindeki "Rüşvet" tartışmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanında yer aldı.

Eski CHP vekili Sinan Aygün'e ait TOGO ikiz kulesinin inşaatı yargı kararıyla mühürlendi. Aygün yargı kararına itiraz etmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kendisinden 25 milyon lira istediğini öne sürdü. Aygün'ün bu çıkışıyla başlayan "rüşvet" krizinde saflar netleşti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aygün ve Yavaş ile ayrı ayrı görüştüğünü açıkladı.Yavaş'ın hukuku uyguladığını savundu.

Kılıçdaroğlu, "Gerçekten de haksız olarak rant elde edenlere karşı belediye başkanının mücadele etmesi lazım. Mansur Bey de bu mücadeleyi sürdürüyor. Zaten Mansur Bey yargı kararlarını uygulamak zorunda. Başka bir lüksü var mı? Sonuçta şuna vardık, yargı neyi öngörüyorsa gereğini yapın." dedi.

Aygün'ün dava açtığı iki belediye meclis üyesinden de yazılı bir açıklama geldi. Aygün'e tepki gösteren belediye meclis üyeleri Berkay Gökçınar ile Haydar Demir, rüşvet iddialarını yalanladı. 25 Milyon liranın okul yapımı için gündeme geldiğini belirtti.

Bu arada tartışmalara ilişkin Sinan Aygün'ün basın toplantısı düzenlediği sırada Mansur Yavaş'tan da kritik bir hamle geldi. Yavaş, Aygün'ün FETÖ'ye yardım ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Dilekçede FETÖ firarisi Ömer Akgül ve ağabeyi Mehmet Akgül ile Sinan Aygün arasındaki ticari ilişki olduğu ileri sürüldü.

Yavaş ayrıca, "parayı kendi ceplerine indirmek için mi?" sorusuna Aygün'ün verdiği yanıtı Twitter'da paylaştı. Aygün'ün sözlerinin bir bölümüne yer verilen paylaşımda "Hakikat, yalana, iftiraya ve harama işte böyle diz çöktürür” notu kullanıldı.

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