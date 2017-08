Sinan Oğan, Meral Akşener'in partisine katılacak mı? MHP'den ihraç edilen Oğan bu soruya yanıt verdi, "A planımız da B planımız da C planımız da Milliyetçi Hareket Partisi’nde mücadeledir." dedi

Meral Akşener'in partisine katılacak mı? Sinan Oğan kararını açıkladı. "A planımız da B planımız da C planımız da Milliyetçi Hareket Partisi’nde mücadeledir." dedi.



MHP’den ihraç edilen Sinan Oğan, Meral Akşener önderliğinde kurulacak yeni partiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



FOX TV’de konuşan Sinan Oğan, "En yakın zamanda partime geri döneceğim" dedi.



Hiçbir yere gitmediğini, vurgulayan Sinan Oğan “A planımız da B planımız da C planımız da Milliyetçi Hareket Partisi’nde mücadeledir. Hiçbir zaman burada bir şansımı deneyeyim diye bir tutumum olmadı, yeni bir parti kurarım veya mevcut bir partiye giderim de demedim” açıklamasında bulundu.



İhracına ilişkin soruyu yanıtlayan Sinan Oğan, "Bizim üst mahkemeye müracaat etme hakkımız var, ayrıca anayasa mahkemesine müracaat etme hakkımız var ve biz bu haklarımızı kullandık. İnşallah en yakın zamanda yine mahkeme yoluyla partime geri döneceğim.” ifadelerini kullandı.



