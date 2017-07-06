Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Sinath Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugün öğle saatlerinde alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Sinath/Haftanin bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendiğini belirtti.



Harekatta teröristlerce kullanılan bir korugan, üç silah mevzii ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen dört bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi.



Ayrıca, açıklamaya göre, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine döndü.



ulusal.com.tr