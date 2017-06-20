FETÖ'nün, 2011 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavındaki usulsüzlüğüne ilişkin yürütülen soruşturmada yakalanan 33 zanlıdan 11'i itirafçı oldu. Hâkimin “Samimi beyanda bulunun, adli kontrolle serbest kalın” uyarısı üzerine itirafçı olan sanıklar "FETÖ’nün, örgüt üyesi polisleri bölücü terör örgütü PKK ile nasıl tehdit ettiğini" anlattı. Şüpheli İbrahim A. da sınavdan önce soruları 3 arkadaşıyla birlikte aldığını belirtti. İbrahim A. “Çok tiksindim bu yapıdan, Allah affetsin” ifadelerini kullandı.

2011 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavı öncesi sınav sorularını alan 33 şüpheliden 11’i itirafçı oldu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Sulh Ceza Hâkimi Yunus Süer, şüphelilere "Samimi beyanda bulunun, adli kontrolle serbest kalın, aksi halde tutuklanırsınız" uyarısı yaptı. Uyarının ardından itirafçı olarak soruları önceden aldıklarını kabul eden 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şüphelilerden Habip Ç., FETÖ’den soruları nasıl aldıklarını anlattı, FETÖ imamlarının isimlerini verdi.



"SINAVDAN BİR GÜN ÖNCE GELDİ: Sınava çalışırken arkadaşlarım Ramazan isimli birinin evine götürdü. Bize Kuran’a el bastırdılar, kimseye söylemeyeceğimize ilişkin yemin ettirdiler. Sınavdan bir gün önce bir şahıs geldi. İsmini söylemedi. Projektör ile duvara soru yansıttı. 600-700 soru çözdük. Ertesi gün sınavda bize gösterilen sorular çıktı"



Sınavın ardından FETÖ ile görüşmek istemediğini anlatan Habip Ç. terör örgütünün tehditlerini anlattı. “Bilgilerimi PKK’ya sızdırdılar” dedi.



"PKK’YA SIZDIRDILAR: Bu yapıyla görüşmek istemedim. Ancak Ramazan beni buldu, artık kendilerinden olduğumu, kendisinden habersiz bir yere gidemeyeceğimi, gidersem başıma iş açacaklarını söyledi. Bilgilerimi PKK’ya sızdırdıklarını söylediler. Arabam boydan boya çizildi. İstihbarattan alınıp karakola verildim. Lojman bile verilmedi."



Şüpheli İbrahim A. da sınavdan önce soruları 3 arkadaşıyla birlikte aldığını belirtti. İbrahim A. “Çok tiksindim bu yapıdan, Allah affetsin” ifadelerini kullandı.



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