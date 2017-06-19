Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan davada, bazı sanıkların komiser ve komiser yardımcılığı sınavlarında soruları nasıl aldıkları iddianamede yer aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullandıkları iddia edilen 40 sanıkla ilgili soruşturmasını tamamladı. Savcı, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen 1'i yakalamalı 28'i tutuklu 40 sanık hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırladı.Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi. 97 sayfadan oluşan iddianamede, savcı, sanıkların 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.İddianamede, aralarında Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanarak itiraflarda bulunan sanık polislerin savunmalarına da yer verildi. Tamamının ByLock kullandığı saptanan sanık polislere örgüt içinde yer aldıkları için yüksek miktarda taltif ödemeleri yapıldığı ve ödemelerden de "himmet" adı altında kesinti yapıldığı belirtildi.İddianamede ayrıca sanık polislerin çoğuna komiser ve komiser yardımcılığı sınavlarında örgütçe sorular ve cevaplarının da verildiği yer aldı.Sanıklardan Ali G. ifadesinde, örgütle polis okulunun ikinci döneminde tanıştığını ve sohbetlere katıldığını belirterek, 2001 yılında komiser yardımcılığı sınavına şartları uymadığı için katılamadığını, 2005 yılında sınava girmeden önce Murat isimli sohbet hocasının kendisine bu sınava girmesi yönünde telkinde bulunduğunu anlattı.Bu kişinin sınavdan birkaç gün önce de hatırlamadığı bir yerde yaklaşık 30 sayfa not şeklinde bulunan A4 kağıdını kendisine verdiğini ve "Burada yazılı olan konulara daha çok çalış" dediğini aktaran Ali G, notta yazılı bulunan konularla ilgili çok sayıda soru çıktığını ve 93 veya 94 alarak sınavı kazandığını kaydetti.Feyzullah G. ise 2009 yılında açılan komiser yardımcılığı sınavına girdiğini ancak başarılı olamadığını belirterek, bir süre sonra İlyas adlı "sohbet hocasının" kendisini çağırıp bu yıl yapılan sınava girip girmediğini sorduğunu ifade etti.Kendisinin de girdiğini ancak kazanamadığını söylediğini belirten Feyzullah G, "İlyas hoca bir kitap şeklinde fotokopileri bana verdi, 2010 yılında açılacak sınava çalışmamı söyledi. İlyas hocanın bu vermiş olduğu fotokopilere çalıştım, 2010 yılı mart ayında komiser yardımcılığı sınavına girdim, bu sınavdan 85 veya 86 puan alarak başarılı oldum. Bu sınavda İlyas hocanın vermiş olduğu fotokopiler içerisinden 60-70 adet soru çıktı." ifadesini kullandı.Sanıklardan Hakkı D. ise 2008 yılında komiserlik sınavını kazanamayınca 2009 yılında tekrar bu sınava girdiğini aktararak, sınav öncesinde daha önce tanımadığı polis memuru Vefa D'nin kendisini telefonla aradığını ve buluşmak istediğini söylediğini belirtti.Vefa D. ile Ulu Cami civarında buluştuklarını anlatan Hakkı D, şöyle devam etti:" Vefa bana 'Bu akşam Ramazan hoca seni bekliyor' dedi. Ramazan hocanın evine gittim. Salona geçtik kısa bir sohbet ettik, sonra Kur'an-ı Kerim getirdi ve 'Ben sana soru vereceğim Kur'an-ı Kerim üzerine yemin edeceksin ve bu aramızda kalacak.' dedi. Bana altlarında şıkları bulunan tahminen 300 soru verdi. Bu sorular A4 kağıdına çıkartılmış vaziyetteydi. Kendisine bunun etik olup olmadığını sordum. Ramazan hoca da, 'Bu konunun her kurumda olduğunu, ayrıca emniyet gibi önemli kurumlarda hırsızların olduğunu ve bu nedenle benim gibi insanların buralarda olması gerektiğini' söyledi. Daha sonra, 'Bunlara çalış, herhangi bir çoğaltma yapmadan sınav sonrası bana geri teslim edersin' dedi. Sınavdan bir gün önce soruları Ramazan hocaya teslim ettim. Ertesi gün yapılan sınavda 82 puan aldım. Sorulardan yaklaşık 75-80 kadarı çıktı. Hatta verilen soruların cevap şıklarına kadar aynı şekilde soru çıktı."