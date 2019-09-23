Sınır içi ve sınır ötesinde PKK büyük darbe alıyor. Şırnak'ta 9, Avaşin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi. Siirt'te yapılan hava destekli operasyonun ise görüntüleri yayınlandı...

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerince PKK'ya yönelik operasyon yapıldı.



Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi.



Siir'tin Pervari ilçesi, Herekol Dağı Bölgesi'ne ise İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlenmiş, 7 terörist etkisiz hale getirilmişti.



Hava destekli operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.



Operasyonda terör örgütü PKK'ya ait cephanliklerde nokta atışı ile vuruldu. O anlar böyle kayıt altına alındı.



Harekata katılan uçaklardan alınan görüntülerde, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görülüyor...



Irak'ın Kuzeyinde de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.



Harekatta 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.



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