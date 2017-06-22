Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda oluşturduğu yoğunluk sürüyor

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğu devam ediyor.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir bölümü, geçen hafta salı gününden beri sınır kapısından ülkelerine geçiş yapıyor.

Geçişlerin daha seri olması için Öncüpınar Gümrük Sahası'nda ikinci bir kontrol noktası kuruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde sınır kapısına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra kendileri için hazır bekletilen Suriye plakalı otobüslerle ülkelerine gönderiliyor.

Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım Kasımi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gümrük kapısında sağlanan kolaylıklardan dolayı Türk yetkililere teşekkür etti.

Kasımi, şimdiye kadar çocuklar dahil gelenlerin sayısının yaklaşık 51 bini aştığını, bu sayının daha da artacağını belirterek, "Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan giriş olmadığı için tüm yoğunluk buraya kaydı. Kapının açıldığı gün 2 bin 282 vatandaşımız ülkesine dönmüştü ancak bu sayı artarak devam ediyor. Sağ olsun yetkililer ikinci bir kontrol noktası açarak işlemleri hızlandırdı. Bayram için geçişler yarın bitiyor. Biz Türk hükümetinden sürenin biraz daha uzatmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Sığınmacılardan Nurettin Dabbah, yaklaşık 3 yıldır uzak olduğu akrabalarını görmek için ülkesine gideceğini, bu nedenle çok heyecanlı olduğunu anlattı.