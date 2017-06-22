Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Sınır kapısında bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda oluşturduğu yoğunluk sürüyor

Sınır kapısında bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğu devam ediyor.
İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir bölümü, geçen hafta salı gününden beri sınır kapısından ülkelerine geçiş yapıyor.
Geçişlerin daha seri olması için Öncüpınar Gümrük Sahası'nda ikinci bir kontrol noktası kuruldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde sınır kapısına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra kendileri için hazır bekletilen Suriye plakalı otobüslerle ülkelerine gönderiliyor.
Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım Kasımi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gümrük kapısında sağlanan kolaylıklardan dolayı Türk yetkililere teşekkür etti.
Kasımi, şimdiye kadar çocuklar dahil gelenlerin sayısının yaklaşık 51 bini aştığını, bu sayının daha da artacağını belirterek, "Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan giriş olmadığı için tüm yoğunluk buraya kaydı. Kapının açıldığı gün 2 bin 282 vatandaşımız ülkesine dönmüştü ancak bu sayı artarak devam ediyor. Sağ olsun yetkililer ikinci bir kontrol noktası açarak işlemleri hızlandırdı. Bayram için geçişler yarın bitiyor. Biz Türk hükümetinden sürenin biraz daha uzatmasını talep ediyoruz." diye konuştu.
Sığınmacılardan Nurettin Dabbah, yaklaşık 3 yıldır uzak olduğu akrabalarını görmek için ülkesine gideceğini, bu nedenle çok heyecanlı olduğunu anlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sınırda bayram yoğunluğu #Kilİis Öncüpınar Sınır Kapısı #Esselame #kilis
banner863
Önceki Haber
Satranç: 2017 Dünya Takımlar Şampiyonası
Sonraki Haber
Konya'da kapkaç iddiası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.