Sınırda canlı bomba yakalandı
Sınırda canlı bomba yakalandı
Türk Henkel Kimya hakkında soruşturma başlatıldı
Türk Henkel Kimya hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı
CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı
13 Temmuz'a kadar kapatıldı
13 Temmuz'a kadar kapatıldı

Sınırda canlı bomba yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırında çantasında "canlı bomba" düzeneği bulunan kişi gözaltına alındı.

Sınırda canlı bomba yakalandı
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Suriye sınırındaki Güveççi Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine bir kişiyi yakaladı. 

Suriye uyruklu olduğu tespit edilen K.A'nın çantasında arama yapan ekipler, "canlı bomba" düzeneği ele geçirdi. 

Gözaltına alınan zanlının, "bombalı saldırı hazırlığındaki terörist mi" olduğu ya da "terör örgütlerine kuryelik mi" yaptığının araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
Önceki Haber
Usta oyuncu yoğun bakımda
Sonraki Haber
Sınırda canlı bomba yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.