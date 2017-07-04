Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Suriye sınırındaki Güveççi Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine bir kişiyi yakaladı.Kaynak: AA
Suriye uyruklu olduğu tespit edilen K.A'nın çantasında arama yapan ekipler, "canlı bomba" düzeneği ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının, "bombalı saldırı hazırlığındaki terörist mi" olduğu ya da "terör örgütlerine kuryelik mi" yaptığının araştırıldığı belirtildi.
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