Van'ın Özalp ilçesinin İran sınırında görevli Mehmetçikler, oluşturdukları "Bayramda rahat uyu anne" yazısı ile ailelerine bayram mesajı gönderdi

Van'ın Özalp ilçesinde vatani görevlerini yapan Mehmetçikler, oluşturdukları "Bayramda rahat uyu anne" yazısıyla ailelerine bayram mesajı verdi.

İran sınırında 2375 rakımlı Koçkıran Hudut Karakol Komutanlığında vatan savunması için görev yapan Mehmetçik, bayram sevincini komutanları ve silah arkadaşlarıyla paylaştı.

Bayramda da görevlerinin başından ayrılmayan ve bölgede adeta kuş uçurtmayan Mehmetçiklerin her biri bir harf taşıyarak "Bayramda rahat uyu anne" yazısı oluşturup, ailelerine mesaj iletti.



Mehmetçik ailesiyle görüntülü görüştü

Verilen bayram mesajının ardından Mehmetçik, komutanlarının telefonu ile ailelerini görüntülü arayarak bayramlaştı.



Samsunlu Piyade Onbaşı Oğuzhan Demir, annesi Havva ve babası Mahmut Demir ile telefonda görüşerek, hiçbir sıkıntısı bulunmadığını, vatan için nöbeti başında olduğunu belirtti.

Demir, ailesini çok özlediğini ancak bu özlemini ailesi gibi gördüğü komutanlarının ve silah arkadaşlarının desteği ile giderdiğini ifade etti.

Karakoldaki askerlerin bayramını kutlayan Demir'in anne ve babası, oğullarına anne baba şefkati gösteren komutanlarına teşekkür etti.

Çocuklarıyla görüntülü görüşme fırsatı verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren baba Demir, "Oğlumun yanındaymışım gibi mutlu oldum. Şükürler olsun Allah'a ki gözümüz arkada değil. Onun vatani görevini yapması bizim gururumuzdur, şeref duyuyoruz. Şükürler olsun." dedi.

Oğluyla telefonda bir süre hasret gideren anne Demir de iki oğlunun da şu an asker olduğunu ve bunun haklı gururunu yaşadığını söyledi.



"Tehditlere karşı daima göreve hazırız"

5. Hudut Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen İsmail Özcan, karakolun Çadır Tepe üzerinde bulunduğunu ifade etti.

Bölgede iklim şartlarının özellikle kışın çok ağır olduğunu anımsatan Özcan, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz mevki halen iç güvenlik bölgesidir. Bu zor koşullar altında dahi yüce Türk devletimiz yeni tip karakol inşa ederek personelin daha emniyetli bir ortamda görev yapmasını sağlamıştır. Ayrıca karakollarımızda 24 saat sıcak su, taze meyve sebze ikmali yapılarak ihtiyaçlarımız sınırsızca karşılanmaktadır. 'Hudut bir milletin namus ve şerefini korunduğu yerdir' bilinci ile personelimiz her türlü hava ve arazi şartlarında ülkemize gelebilecek tehditlere karşı daima göreve hazırdır."



"Bu kutsal görevi yapmaktan gurur duyuyorum"

Bir ay sonra terhis olacak Piyade Çavuş Ertan Yılmaz da görevini yeni gelen arkadaşlarına devredeceğini söyledi.

Arkadaşlarının da bu onurlu görevi hakkıyla yerine getireceklerinden şüphesi olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Hudut kartalları olarak bu güzel vatanda böyle kutsal bir görevi yapmaktan gurur duyuyorum. Aileme kavuşmanın sevinci ile buradaki silah arkadaşlarımdan ve bu onurlu görevden ayrılmanın hüznünü birlikte yaşıyorum. Bana yine ihtiyaç duyulursa, üzülme vatan çağırırsan yine gelirim. " diye konuştu.

Erbaş ve erlerin tüm ihtiyaçlarının eksiksiz karşılandığı karakolda Mehmetçik'e bayram tatlısı da ikram edildi.