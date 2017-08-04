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Sinop merkezli operasyonda FETÖ'den 9 kişi yakalandı

Sinop merkezli operasyonda ByLock kullandıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Sinop merkezli operasyonda FETÖ'den 9 kişi yakalandı

Sinop merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 11 zanlı için Sinop, Ankara, İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çeşitli meslek gruplarına mensup 9 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan diğer zanlıların da yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sinop #Merkez #operasyon #fetö
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