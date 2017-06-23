Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nas'ın hazırladığı projeyle kentte binlerce alıç ve karadut ağacı aşılanacak

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas'ın hazırladığı proje ile alıç ve karadutun kırsal kesime gelir sağlaması hedefleniyor.

Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara umut olan proje kapsamında, Geçitboyu, Kaymakamçeşme, Yeniaslanbaşar köylerinde yabani 3 bin ağaç aşılanacak. Bu ağaçlardan elde edilecek verimin onlarca aileye gelir sağlaması amaçlanıyor.



"Bir bahçe bile bir ailenin geçimi için yeterli olacaktır"

Rektör Nas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şırnak, Siirt ve Hakkari gibi illerde kırsal alanda işsizliğin yoğun olduğunu belirterek, bölge için istihdamın önemine değindi.

"10 yaşındaki bir ağaç 30-60 kilogram ürün verebiliyor. Bir ağaçtan en az 300-400 lira gelir elde edilebiliyor. Bir dönüm araziye 30-40 ağaç dikildiğinde sadece 20 dönümlük bir bahçe bile bir ailenin geçimi için yeterli olacaktır." diyen Nas, bahçe sınırlarındaki büyük ağaçlar ile ormanlık alanlardaki ağaçlar aşılandığında çok daha kısa sürede meyve alındığını belirtti.

Meyvenin ürün verdiğinde hasadın zorluğuna da dikkati çeken Nas, amaçlarının bu sayede kırsalda vatandaşlara istihdam sağlamak olduğunu kaydetti.

Nas, karadut meyvesinin son derece faydalı olduğunu, gıdalarda kullanıldığını vurgulayarak ancak bu önemine rağmen piyasada çok bulunmadığı için tedarik sıkıntısı yaşandığını bildirdi.

"İstediğiniz kadar üretin, piyasada hemen müşteri bulursunuz. Tek sıkıntısı bu meyve olgunlaştığı zaman dökülmüyor. Tek tek toplanması gerekiyor. Bunun için de işçi çalıştırılması gerekir." ifadelerini kullanan Nas, alıç ve karadut meyvesinin son yıllarda gözde ürünler olarak dikkat çektiğini anlattı.

Alıçın piyasadaki ağırlığının 2-3 gram olduğunu proje ile Şırnak'ta üretilecek alıçın ise ortalama 18 gram olacağını kimi zaman 28 grama kadar çıkacağını dile getiren Nas, tıbbi ve aromatik bitki grubuna giren bu türün sadece meyvesinin değil çiçeği ve yapraklarının da kullanılabildiğine işaret etti.

Nas, 5 yaşındaki bir ağaçtan aşılama ile 3 kiloya yakın verim beklediklerini ifade ederek, gelecek yıl ise verimin yaklaşık 20 kilograma çıkabileceğini söyledi.



"Hedefimiz Şırnak'ı merkez haline getirmek"

5-10 yaş arasındaki aşılanmış bir ağaçtan yaklaşık 600 lira gelir elde edilebildiğini anlatan Nas, "Hedefimiz, Şırnak'ı alıç ve karadut üretim merkezi haline getirmek. Eğer burayı merkez haline getirebilirsek, inanın çok yakın bir zamanda kimsenin başka uzak yerlere tarım işçiliği için gitmesine gerek kalmayacak. Biz kırsaldaki insanlarımızın yüzde 70'ini bu ve benzer projelerle çok rahat istihdam edebiliriz." diye konuştu.



Aşılamada yüzde 90 başarı

Aşılama çalışmalarının başladığını anlatan Nas, aşılanan ağaçlarda yüzde 90 başarı sağladıklarını bildirdi.

Yörede buna benzer çok sayıda ağaç bulunduğunu, bu ağaçların ekonomiye kazandırılması gerektiğini anlatan Nas, şöyle konuştu:

"Terör olaylarında merkezde kimse yokken biz dağlarda bu projeleri üretiyorduk. Cudi ve Namaz dağları eteklerindeki ağaçların yüzde 10'u alıç ağacından oluşuyor. Bunlar aşılanırsa ekonomiye kazandırılabilir. Burada büyük bahçeler oluşturulduğu zaman alıç balını da elde edebiliriz."

Rektör Nas, üniversitelerin en büyük görevlerinden birinin, kentlere bilimsel ve kültürel yönden katkı sağlamanın yanı sıra istihdama yönelik de projeler geliştirmek olduğunu vurgulayarak, projenin uygulanması ile tarım işçilerinin yaz aylarında çalışmak için başka bölgelere pamuk ve fındık toplamaya gitmesine gerek kalmayacağını belirtti.



"Projeyle vatandaş bahçelerine sahip çıktı"

Geçitboyu köyünde çiftçi Mehmet Zeyrek, bahçesinde aşıladığı alıç ve karadut ağaçlarından büyük verim beklediğini söyledi.

Valiliğin desteğiyle çalışmalara başlanan projeyi kentteki vatandaşlar için bir nimet olarak gördüklerini belirten Zeyrek, projenin önemli bir gelir kaynağı olacağını dile getirdi.

Zeyrek, "İlde büyük bir potansiyelin olduğu görülüyor. İşsiz olanlar iş bulmak için dışarıya çalışmaya gidiyordu. Proje uygulandığında halk dışarıya çıkma gereği duymaz." şeklinde konuştu.

Kaymakamçeşme köyünde yaşayan Arif Çetin de kırsal kesimdeki vatandaşlar için hazırlanan proje sayesinde atıl durumda olan bahçelerini değerlendirme fırsatı bulduklarını anlatarak, vatandaşların projenin ilk yansımalarını görmesiyle bahçelerine sahip çıktıklarını sözlerine ekledi.