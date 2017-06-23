ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi yakınlarında bulunan Habur Gümrük Kapısı'na bugün gelen 3'ü kadın, 6 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürütürken, biri küçük yaştaki 3'ü kadın, 6 teröristin Habur Gümrük Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.



Konuyla ilgili Şırnak Valiliği tarafından açıklama yapıldı.



Açıklamada, "22.06.2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan üç (3) bayan, bir (1) yaşı küçük olmak üzere üç (3) erkek, toplamda altı (6) kişi terör örgütünden kaçıp Silopi Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi.



ulusal.com.tr