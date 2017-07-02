Silopi ilçesinde toprağa gömülü 24 el yapımı patlayıcı bulundu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa gömülü 24 el yapımı patlayıcı bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerince, Bostancı köyü Yankale Mahallesi'nde arama gerçekleştirildiği bildirildi.



Aramada 7'si roket başlığına olmak üzere, tuzaklanmış 24 el yapımı patlayıcı ele geçirildiği belirtilen açıklamada, çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.