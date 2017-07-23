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4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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Şırnak'ta 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Şırnak'ta 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 terörist dün Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki operasyonda terör saldırılarında kullanılması planlanan bomba yüklü araç ele geçirildi. Güvenlik güçleri aracı imha etti.

​Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yol aramasında güvenlik güçlerince tespit edilen 7 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ise yol aramasında ele geçirilen 15 bidon içerisinde 375 kilogram amonyum nitrat imha edildi.

Etiketler; #şırnak #ırak #pkk
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