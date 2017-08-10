Şırnak’ta PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak’ta PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kato-İncebel Dağlarında 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda devam eden Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın operasyonu kapsamında, bir mağaraya operasyon düzenlendi.



Operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, mağara ise kullanılamaz hale geldi.