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Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 terörist Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olurken, Van'ın Erciş ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan altı tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki aramalarda ise kalaşnikof piyade tüfeği ile dört şarjörü ve 29 fişeği bulundu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki operasyonda teröristlerce kullanılan dört sığınak ve bir mağarada biksi makineli tüfek, 5 kalaşnikof piyade tüfeği, iki tabanca, 100 kilogram amonyum nitrat, altı el bombası, bin 481 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 19 tüp, bin 210 kilogram toz esrar, 352 kilogram kubar esrar ve 803 bin 245 kök kenevir ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #pkk #terörle mücadele
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