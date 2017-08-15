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Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu
Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı 6 terörist teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünden kaçtıklarını beyan eden 3’ü küçük yaştaki 6 terörist Habur Sınır Kapısı'nda, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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