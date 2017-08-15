Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı 6 terörist teslim oldu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünden kaçtıklarını beyan eden 3’ü küçük yaştaki 6 terörist Habur Sınır Kapısı'nda, güvenlik güçlerine teslim oldu.



Teslim olan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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