Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
"Koçyiğit askeri okul personeli ve öğrencilerini fişledi"
Tablet ve telefonlara dikkat
Tablet ve telefonlara dikkat

Şırnak'ta 620 roket sevk fişeği ele geçirildi

Uludere ilçesinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat bulundu

Şırnak'ta 620 roket sevk fişeği ele geçirildi

Şırnak'ın  Uludere ilçesinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Uludere ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerince Andaç köyü Serin Vadi bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında, dere yatağında teröristlere ait gömülü vaziyete 620 roket sevk fişeği, 320 anti personel ve 300 anti tank mühimmatı ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların kararlıkla sürdüğü kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör örgütü #şırnak #mühimmat
banner863
Önceki Haber
Şırnak'ta bir terörist teslim oldu
Sonraki Haber
Muğla Fethiye'de deprem (Son Depremler)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.