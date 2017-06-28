İdil ilçesinde terör örgütünden kaçan bir PYD/YPG'li terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütünden kaçan bir PYD/YPG'li terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.



Valilikten yapılan açıklamada, İdil ilçesinde PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren teröristin, İdil Köyceğiz Hudut Bölük Komutanlığına teslim olduğu bildirildi.



Terörist ile ilgili işlemlerin sürdürüldüğü kaydedildi.