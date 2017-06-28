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Şırnak'ta bir terörist teslim oldu

İdil ilçesinde terör örgütünden kaçan bir PYD/YPG'li terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak'ta bir terörist teslim oldu

 Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütünden kaçan bir PYD/YPG'li terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İdil ilçesinde PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren teröristin, İdil Köyceğiz Hudut Bölük Komutanlığına teslim olduğu bildirildi.

Terörist ile ilgili işlemlerin sürdürüldüğü kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #teslim #terörist #şırnak
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